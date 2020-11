¿Qué pasó con el retorno de los autocines en pandemia?: “El Minsal es el que tiene que dar la respuesta final, y se ha negado”

Los autocines estaban a punto de retornar, como una forma de mantener en pie los espectáculos respetando las restricciones sanitarias propias de la pandemia. Pero no sucedió. Y una explicación, según expresó en Ciudadano ADN uno de los impulsores de la idea, Carlos Lara, director de la productora Swing, es que “las municipalidades apoyaron, pero en este estado de emergencia, el Minsal es el que tiene que dar la respuesta final, y se ha negado”.

Desde Swing han presentado varios protocolos al Minsal, sin respuesta positiva. Lara recordó que hay autocines en todos los países cercanos, y “no hay razón” para que lo nieguen. “Estoy bastante desilusionado de que no nos permitan trabajar de una manera profesional. Simplemente te dicen que no, y ese es el estatus en el que estamos”.

Sin embargo, existe una iniciativa en marcha a cargo del Teatro Municipal de Las Condes, noticia que desconcierta al productor. “Estoy igual que Condorito, exijo una explicación. Por qué Las Condes sí, o Vitacura o Las Vizcachas no. Es muy extraño. Espero que no sean solo intereses políticos”.

“Necesitamos una respuesta. La gente necesita entretención y cultura, y los que nos dedicamos a esto necesitamos trabajar”, insistió Lara. “Deberíamos entender que se necesitan espacios para esparcimiento”. Por eso, esperan que “hoy”, luego de nuevas gestiones, tengan una respuesta positiva.

La cartelera de los autocines, por el momento, no contempla estrenos, sino solo ciclos de películas clásicas, o de géneros como el terror o la ciencia ficción. “Esperamos llegar a acuerdos con las distribuidoras para que no se sigan atrasando los estrenos, si es que las salas de cines tradicionales no se abren”, explicó Lara.

Y mientras los cines tradicionales, en la fase 4, pueden abrir pero sin expendio de alimentos, Lara se manifestó contrario a la restricción. “En una sala, yo puedo entender que haya un aforo limitado, pero que no te permitan bebidas o cabritas, se contradice con lo que se está haciendo en restaurantes o en la calle”.