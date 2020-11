Fiestas online ayudan a resistir la pandemia: Tres formas de divertirse y conocer gente “en casa”

Las fiestas por plataformas virtuales mostraron su potencial gracias a la pandemia, y más aún cuando el encierro y la cuarentena era parte de la vida cotidiana de todos los chilenos. Así, la necesidad por despejarse de la realidad mundial y tener un encuentro entre amigas y amigos se plasmó en estos panoramas.

Con 25 años, Ignacio, de La Florida cuando salía tenía que además de invertir en entradas y, en algunos casos, en alcohol, tener un presupuesto importante para devolverse a su casa. “Gran parte de mi grupo de amigos viven en comunas muy alejadas a la mía y por lo general, yo para conectarme con ellos son viajes de media hora, una hora o gastar mucho en taxis o en aplicaciones de transporte“.

Pero, desde que comenzó la pandemia, ha podido conectarse con amigos que hace tiempo no veía. “Ha sido muy divertido también, porque a veces es reconectarse y ponerse al día. Para mí ha sido muy gratificante”.

Desde reuniones más sencillas, a través de Zoom o Meet, amigos y conocidos se entretienen también con juegos que se transformaron para estas plataformas. Hay dos en especifico que se llevan el premio. Pía de Santiago Centro suele jugar “Among Us” o “Ludo” a través de apps como Discord o plataformas de videollamada. “Me permitieron mantener el contacto con mi hermano con el que tengo una diferencia de 20 años de edad sin que él sintiera la obligación de cumplir con una típica videollamada familiar”, destacó.

Mientras que, Ignacio puntualizó el fenómeno de “Among Us”. “Tengo un grupo de Discord que son muchas personas, y en la noche cuando existe la posibilidad, nos conectamos a ver quién es el impostor. Cuando matan a alguien “oh vi el cuerpo” y entre todos empezamos a tirar teorías de quién es el impostor y después cuando se sepa quién no es el impostor, o efectivamente quien es, es muy divertido. Me he reído mucho. En cierta forma todo eso me ha ayudado a un poco quitar el peso de esta pandemia“.

Pero también otras posibilidades, como “The King’s Game” o “Bebetronic”, con clásicos juegos de fiestas como “cuarto rey” o “verdad o reto”. Y también están los tradicionales, como ajedrez, Monopoly o Uno.

De fiesta con un clásico

Las fiestas con producción, temáticas, con concursos, animadores y buena música, también son parte del menú con distanciamiento. La Maricoteca, Sucupira La Fiesta y Blondie conversaron con ADN.cl sobre su trayecto de transformación online, no descartando quedarse así post pandemia.

La discotheque Blondie abrió por última vez el pasado 14 de marzo, en una noche temática de Stranger Things, “donde todo el mundo fue vestido ochentero y de ahí en más, nosotros bajamos la cortina“, recuerda Ariel Núñez, productor general del icónico local.

“A la semana siguiente la pandemia ya estaba declarada, por lo tanto, rápidamente todos lo eventos que teníamos agendados, los bajamos hasta nuevo aviso, y ese nuevo aviso se transformó en todos estos meses que llevamos encerrados”, contó, quedando a la deriva varios eventos conmemorativos, como los 30 años de Depeche Mode o de Corazones, el disco de Los Prisioneros, que no se pudieron celebrar.

Y pasados los meses, Blondie seguía observando “lo que estaba ocurriendo en el área digital, sin dejar de lado nuestro público, porque obviamente es nuestro bien más preciado, el público de Blondie es súper fiel y no podíamos solamente bajar la cortina y no vernos nunca más”.

Desde esa idea comenzaron a “desarrollar una serie de contenidos digitales, que se tradujeron en una playlist de Spotify y en un podcast, todo bajo la etiqueta del #BlondieEnTuCasa”.

De esta forma estuvieron los primeros tres meses de la pandemia. “No intentamos realizar nada por Instagram live, porque nos pareció que el formato era muy básico”, recordó Núñez. Y así, se quedaron estudiando los tipos de plataformas “donde pudiéramos desarrollar este tipo de evento digital de mejor manera, pensando, además, que en una primera etapa lo queríamos hacer vía donaciones y luego cobrando un ticket. Por lo tanto, teníamos que encontrar algo a la altura de ese cobro”.

Finalmente, luego de 4 meses, “encontramos un soporte que nos parecía el más adecuado“, el cual les provee la oportunidad de “un servidor para hacer radio online” la que funciona con transmisión en bloques horarios.

Además comenzaron con las fiestas, que “se transmiten por Mixrl.com y además, se apoyan vía Zoom, donde la gente interactúa y ve a nuestra host, Roxy Foxy“. Así, todos los sábados se levantaban encuentros donde “intercalamos la temática, hacemos fiesta 90’, fiesta indie, fiesta pop, hemos hecho 80’, new wave. La parrilla habitual de Blondie, la estamos trasladando a este formato online“.

Pero el pasado 17 de octubre, anunciaron a través de un mensaje en redes sociales que se están replanteando muchas cosas, incluida su continuidad. Por lo pronto, aseguraron que van a continuar hasta Halloween, y siguiendo con su tradición realizarán el evento con toda la producción. “Como finalmente nosotros podemos ir a trabajar a Blondie con todas las medidas sanitarias correspondientes, decidimos realizar esta experiencia de fiesta online desde Blondie el 31 de octubre“.

“Va a partir a las 11 de la noche y termina a las 5 de la mañana, donde van a poder ver el local desde adentro en vivo y en directo, van a poder pinchar, a elegir qué pista quieren ver de las dos que vamos a tener, además interactuar con nuestros performistas que van a estar también directo desde Blondie”, agregaron.

A través de la publicación de Blondie en Twitter, cuando anunciaron su posible cierre, miles de personas mostraron su apoyo y solidaridad al club. Entre ellas, estuvo la actriz Daniela Vega, quien se ofreció animar la fiesta. Y así, será durante el evento de Halloween.

Con o sin fiestas online, Ariel evalúa que el formato virtual les mostró grandes posibilidades. “Por ejemplo, en recitales. Que hagamos un show de Alex Anwandter en Blondie y que lo puedas ver en vivo, pero que además, si estás fuera de Chile o estás en región, también lo puedas ver online. Esta tecnología ya llegó para quedarse”.

Las entradas para Halloween se pueden comprar con un valor de 4 mil pesos la Preventa 2, y a 5 mil el ticket general, a través de Eventrid.



Encontrando el potencial

El influencer Fernando Castillo, más conocido como “NoEstoyCreici“, ha transformado las fiestas online en su emprendimiento.

La idea de hacer un evento estaba planeada mucho antes de la pandemia. “Una fiesta presencial, porque yo, ambiciosa, de cuando tenía 30 mil seguidores, quería planear un carrete. Pero llegó el coronavirus y, bueno, no se pudo“.

En ese momento, y lo que él llama “muy ilusamente”, proyectó un reagendamiento para agosto. “Y ahora la fiesta presencial quedó suspendida hasta una vez que haya vacuna. Antes de eso no me gustaría que la gente se exponga y salga de su casa para ir a una disco”, reconoció Castilllo.

Ahí nació la idea de llevar su idea a online, debido a que “empecé a ver que se estaban haciendo fiestas y yo soy una persona muy criticona con todos“, argumentó. “Veía que había fiestas y una vez participé en una y empecé a darme cuenta de todas las cosas que no me gustaron. Dije ‘hay un potencial de hacer alguna cosa'”, explicó.

Y detalló que “generalmente en las fiestas de Zoom ponen música y pinchan cámaras. Son buenas, pero yo dije ‘quiero hacer algo más, quiero que esto sea realmente un show, que sea entretenido, tanto que no te puedas parar del asiento’“.

Desde la necesidad de hacer algo interactivo, “algo que no permite Instagram en masa, de prender micrófonos, de verlos a todos, de hacer concursos, reírnos, un show mucho más horizontal y participativo que es la naturaleza de la plataforma”, nació La Maricoteca.

Un valor en la experiencia que confirmó Ignacio como activo asistente. “‘NoEstoyCreici’ hace concursos durante esas transmisiones. Una vez tomándome “al seco” un vaso de copete, me dijo “oye tú, me encantó tu presencia”. Es muy divertido. A pesar de que perdí, pero no importa. Lo importante es pasarlo bien”.

Y no es el único que las valora. “He agotado todas las ventas de entradas. En la primera fiesta habilitamos 400 entradas para vender, en la segunda aumentamos en 20 entradas ese número y las vendimos todas, en ambas ocasiones”, anunció Castillo, recordando que el debut “fue una liberación. Hay algo muy entretenido que tiene La Maricoteca: la discotecas gays permite una liberación donde nadie lo dice, pero todos olfateamos que nos podemos sentir libres ahí”.

Lo que complementa Pía, quien también ha estado en esas fiestas. “Se crea un espacio seguro y de confianza con personas con las que tienes intereses en común sin el riesgo que, por lo general, se siente al salir y consumir alcohol”, aseguró. E Ignacio se sumó. “Todas las personas son de la misma onda, sabes que no va a pasar nada malo, no te van a enjuiciar, no te van a hacer daño. He tenido malas experiencias estando en fiestas presenciales y ha sido muy grato estar ahí y compartir con personas que uno incluso no conoce”.

También La Maricoteca tendrá su edición de Halloween. “Queremos repetir la fórmula. Ya está confirmada un drag de renombre en Chile que se dedica hacer horror“, adelantó el influencer, además de una sorpresa en la música.

“Si me preguntas qué es lo que más echo de menos de salir, la buena respuesta, de un ciudadano medio bien pensante, es salir a un parque, encontrarse con amigos, pero para mí es estar escuchando “Vogue” de Madonna“, entre otras cosas, contó entre risas.

Las entradas de “No estoy muerta” se pueden comprar a través de la cuenta de Instagram de La Maricoteca a un valor de 2.500 pesos.

Con propina

Sucupira La Fiesta, hace 5 años que están, sagradamente, todos los meses en Bal Le Duc de Santiago, realizando fiestas, además de “giras a regiones en diversos locales”, con música de los 90’s y 2000’s.

Cuando aterrizó pandemia todo quedó paralizado, comenzando a sentir “por parte del público, un sentimiento de angustia por estar encerrados“, por lo que a finales de abril “decidimos empezar a explorar herramientas de redes sociales y adaptarnos. Ya no bastaba con hacer una playlist en Spotify. El público quería más, probamos varias plataformas hasta que llegamos a Zoom“, ilustraron.

De esta manera, “ya han pasado 5 meses haciendo fiesta todos los viernes. Se ha corrido la voz. El público no solo se prepara en sus casas con sus tablas para picar y trago en familia. Se conectan a la distancia con sus amigos, se coordinan para celebrar cumpleaños y se ha creado una comunidad”. Y no han faltado los romances a través de sus fiestas.

Lo temático siempre ha estado. “Simulamos en una fiesta que éramos pasajeros del Titanic y todos participaban como si estuvieran a bordo, en otra realizamos una fonda virtual para el 18 y la gente trasladó las fondas a sus casas”. Y además, han contando con íconos de las décadas que tributan. “Hicimos un especial techno y estuvo con su cámara en vivo conectada desde su casa la “Zapallito Italiano” y en otra estuvo el vocalista de El Símbolo desde Argentina”.



En cada una de las fiestas que han realizado, “pueden pasar hasta 500 personas. Son 5 a 6 horas de fiesta cada viernes y como la entrada es gratuita, entran y salen cuando quieren“. Y así mismo fue en la previa a Halloween, donde compartieron el link de acceso a través de su cuenta de Instagram.

Pero ¿Sucupira La Fiesta se quedará en formato virtual? “Yo creo que sí, claramente no dejaríamos el formato presencial de lado, pero descubrimos una nueva forma de hacer fiestas. Ningún formato reemplaza a otro, solo son diferentes”.

Pero en muchos casos las fiestas no se quedan ahí e incluso tienen “After Party”. “Cuando terminan estas fiestas virtuales, mando un link y la gente que quiere seguir. Seguimos, hasta las 5, 6 o 7 de la mañana del día siguiente conversando, tomando y ha sido una de las experiencias más divertidas que he tenido durante la cuarentena”, cerró Ignacio.