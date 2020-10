Patricio Torres, Remigio Remedy y Juan Pablo Sáez protagonizan “combo” de dos obras vía streaming: “Nuestra labor como comediantes es levantar la moral”

“Departamento de solteras” y “Mi mujer lo sabe todo” son dos obras cómicas que forman parte de la cartelera teatral vía streaming, programadas para este sábado 3 y el próximo sábado 10 de octubre, y cuyas entradas que se pueden comprar como pack en amplificador.cl.

Ciudadano ADN conversó con tres miembros del elenco: Patricio Torres, Remigio Remedy y Juan Pablo Sáez. “Son una nueva experiencia, es un registro de teatro, no un experimento de Zoom”, aseguró Remedy. “Cuando uno hace teatro es otra proyección energética que cuando uno está en una cámara. Verse haciendo teatro es raro. Pero estos momentos son raros, qué le vamos a hacer”.

Pato Torres concuerda: “Es incomparable el hecho de estar arriba de un escenario frente al público y sentir el feedback de ellos”. Sin embargo, cree que se trata de una oportunidad para que mucha gente descubra el teatro. “Sería fantástico que la gente que hoy puede vernos a través de estas plataformas, el día de mañana se anime a ir a una sala de teatro”.

Sáez, desde su rol de actor en “Departamento de soltera” y también de productor teatral, aseguró que la reacción del público a esta nueva modalidad teatral por streaming ha sido “increíble”. “Hay gente que prefiere ver teatro en la casa con un jamón serrano y un pisco sour. Y con una misma entrada de 3.000 pesos la pueden ver 5, 7 o 10 personas en la casa”. Sin embargo, asegura que echa de menos “el encuentro con la gente, salir, abrazarse y tomarse fotos con la gente, que algunos lo encontraban una lata, pero nosotros lo añoramos mucho”. El responsable de la sala San Ginés recordó que el gremio actoral tiene que “resistir”, porque “si quiebran los teatros, cuando aparezca la vacuna vamos a estar todos sanos pero sin lugares adonde ir”.

Estos dos montajes están grabados a cuatro cámaras HD, entregando una experiencia “igualita a como si estuvieras en primera fila”. Además, el streaming se vuelve una oportunidad para llegar también a un público de regiones, que habitualmente queda fuera de las experiencias teatrales. “Siempre todo es para el público de Santiago y se nos quedan fuera de las giras”.

Ambos montajes son una novedad para los asiduos al teatro de humor. “Departamento de solteras” es un estreno absoluto, mientras “Mi mujer lo sabe todo” es una “vuelta de tuerca a un texto anterior, así que es un estreno también”, aseguró Torres.

Una cuarentena, una reflexión y tres “Apruebo”

Por mientras, los actores aseguran que han tenido que reinventarse producto de la cuarentena. “Este mundo va a cambiar y viene la nostalgia por todas las cosas que están desapareciendo. Pero me ha hecho bien, me detuve, pude hacer todas las cosas que tenía en la agenda y no tenía la concentración para hacerlo. Hasta este momento, saldo positivo”, reflexionó Remedy. Torres no es tan optimista: “No puedo estar solo en el departamento porque agarro un libro y a los dos minutos me aburro, me pongo creativo frente al computador y después eso se me olvidó porque estoy haciendo mil cosas. No me sirve esta pandemia, la odio”.

Sáez recordó que, en estos tiempos difíciles, “nuestra labor como comediantes es levantar la moral de la ciudad”. Torres, por su parte, agregó que, en estos momentos, “no solamente todo va a ser risa y risa, también tiene que haber un momento de reflexión”.

Los tres actores también expresaron su visión política, con miras al próximo plebiscito. Remedy aseguró que “Apruebo, obviamente, lo otro es una tontera. Es una estupidez negarse a crear algo que tiene que ver con nuestro momento y nuestro espíritu. Es ser un cobarde”. Sáez recordó que “si hasta Longueira va a votar Apruebo, qué queda para el resto. Tenemos que todos votar Apruebo, hasta gente de derecha lo está reconociendo. Es como cuando tenemos una obra antigua y tenemos que darle una reescritura para conectar con el sentimiento de la gente”. Torres se sumó a sus compañeros: “Estoy completamente por el Apruebo a ojos cerrados”.