Solange Lackington escribe y protagoniza “Libertad 1209”, obra basada en el caso real de una profesora básica que se enamora de un alumno

Matucana 100 estrena, a través de sus plataformas digitales, la obra “Libertad 1209″, escrita y dirigida por Solange Lackington y Gonzalo Sepúlveda. Se trata de una ficción del caso real de María Eugenia Darrigrande, una profesora básica que se enamora de uno de sus alumnos. “Esta mixtura de lo teatral y lo audiovisual es una manera nueva de incursionar con la gente”, contó Solange en Ciudadano ADN.

La historia, contó la conocida actriz, deberá ser completada por el público desde sus casas, decidiendo “qué es lo que cree que pasó o quiere que hubiese pasado”. La mujer, relató, está en la obra “en un interrogatorio sin fin, abordada por distintas personas, grabada por primeros planos para tratar de ver si está diciendo la verdad o está siendo coherente en su relato. Ella tiene una distorsión en su cabeza producto de lo que pasó. Hay una propia narradora interior que no está de acuerdo con lo que ella está contando. Así fue como nosotros lo friccionamos”.

Un desafío actoral para Solange, al tratarse -en sus palabras- de “un personaje que no tiene nada que ver conmigo. Puedo entenderla, pero me cuesta mucho aceptarla. No acepto la pedofilia, las relaciones de adultos con niños no son normales”. Sin embargo, aclara que “un actor tiene que defender a sus personaje y empatizar con él para poder hacerlo creíble, que no es lo mismo que justificarlo”.

El montaje a través del streaming será una oportunidad para que el público sea una especie de jurado, tomando posición del caso de María Eugenia. “La gente va a decidir si (la conducta de la protagonista) es reprochable o entendible. Esta historia está grabada y alguna vez vamos a tener conversatorios con el público”, adelantó Solange, quien piensa que “mucha gente podrá empatizar con ella desde la lástima”.

La obra también reflexiona sobre “el rol de padres y educadores, y este límite que se transgrede. Hasta dónde un adulto puede contener a un alumno que está vulnerado, y hasta donde los padres entregan a sus hijos la educación de una crianza a quienes que no pueden hacerse cargo de forma correcta”. El abuso a los niños, para Solange, es un tema muy necesario de tocar, “más ahora con la virtualidad, que da acceso ilimitado a situaciones de abuso y manipulación”.

“Hay que instalar estos temas de conversación en las familias, en los colegios y en la sociedad entera. Hay que poner ojo a eso. Y entender lo que está pasando”, sentenció la actriz. “Una persona adulta que tiene una relación con un niño no está en su sano juicio. Tiene una distorsión enorme con la realidad, o quizás un abuso no resuelto que lo invita a vincularse con un ser infante. No es algo que debiera ocurrir. Ahí hay un denominador común”.

Una buena cuarentena

El balance de la vida en cuarentena, para Solange, es “raya para la suma, positivo”. La actriz asegura haber pasado este tiempo “con mucha aceptación y mucha gratitud. Fue un contacto conmigo, con mi quehacer y con mi familia”. Una oportunidad para “reinventarme, ver cómo podía hacer cosas que me significaran por un lado un ingreso, pero por otro lado tuve una necesidad muy grande de ayudar a otros”.

Eso la llevó a retomar hacer clases. Según contó, comenzó a hacer talleres online para jóvenes desde mayo, “y ha sido una experiencia maravillosa. Muchos padres me escriben agradecidos de que sus hijos hayan tomado mi taller. Se muestran, cuando para otros docentes es un drama ver las pantallas apagadas, es como que no le están haciendo clases a nadie. Hay que vencer el pudor y amigarse con esta forma de comunicación, porque va a estar por mucho rato”, advirtió.

Otros de los proyectos de la actriz es un taller para educadoras de párvulos, “que requieren de mucha contención emocional”, y un College de Entrenamiento Actoral para jóvenes decididos a estudiar la carrera. “Es como un preuniversitario de actuación”, explicó. “Llevo más de 35 años de actriz en teatro, en televisión y escribiendo, tengo una expertise que me permite devolverla”.

“Libertad 1209”, de la compañía La Dominga, estará en cartelera desde el 1 hasta el 18 de octubre, de jueves a domingo a las 20:00 horas. Las entradas se pueden comprar en el sitio web de Matucana 100 bajo el sistema “paga lo que puedas”, con valores de $2.000, $4.000 y $6.000.