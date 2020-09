“Tango Thriller”, la obra por Zoom de Marco Antonio de la Parra, con Roberto Poblete y Alejandro Trejo: “Es democratizar el teatro”

Como una “comedia necrológica” se define la obra “Tango Thriller”, de Marco Antonio de la Parra, y que estrena el Teatro Finis Terrae, con las actuaciones de Alejandro Trejo y Roberto Poblete, quien también está a cargo de la dirección.

El montaje, hecho especialmente para Zoom, muestra “una conversación muy privada” entre dos hermanos que acaban de perder a su padre, según contó Poblete en conversación con Ciudadano ADN. “Uno vive en Buenos Aires (Trejo) y el otro en Santiago (Poblete), y se comunican a través de Zoom”.

“Soy fanático del tango”, aseguró Trejo con un casi perfecto acento trasandino, el que le regala a su personaje. Porque, además, la obra tiene una profunda conexión con esta música, gracias a la propia pluma del dramaturgo. “Su papá marcó mucho la vida de sus hijos con esas canciones. Él recorre una cosa autobiográfica”, aseguró Trejo sobre el texto, en el que los dos hermanos llevan nombres tan tangueros como Carlos Gardel Rodríguez López y Hugo del Carril Rodríguez López. “El problema se presenta cuando tienen que resolver la repartición de la herencia, con un padre que les dejó ciertas condiciones”, dice Trejo, quien interpreta a Hugo, el hermano que vive en Buenos Aires. “Tiene un restaurante y con esto de la pandemia está prácticamente quebrado”.

Ambos hermanos urden un plan “absolutamente demencial” para soslayar las condiciones que deja el padre y recibir la herencia. Mientras uno de ellos es “el hijo pródigo que dilapidó toda la fortuna de la familia”, el otro es “el formalito”: en una dupla que se termina complementando.

El streaming se volvió una nueva forma de hacer y consumir teatro que obligó a los actores a reinventarse. “En estos tiempos del cólera no conviene ponerse a llorar ni quedarse de brazos cruzados”, reflexionó Poblete, quien cree que “lo presencial es imbatible, sin embargo el teatro por internet tiene algo que no tienen ni la televisión ni otros formatos, que es el estar ocurriendo aquí y ahora. Sabemos que estamos compartiendo una temporalidad, y eso le da un sabor muy especial. Pueden pasar cosas, que al actor se le cae internet, se le corta la luz, que ya nos pasó. Uno comparte esos riesgos del aquí y el ahora”, contó.

Además, se trata de una oportunidad para “democratizar el teatro. Hay gente con discapacidad, o que no puede salir por distintas razones de su casa, y que nos ve”. También han llegado espectadores de lugares tan disímiles como Brasil, España, Argentina, Punta Arenas, Arica. “Podemos llegar a todos los habitantes del planeta”, expresó el actor.

Al final de la obra, contó Trejo, los actores arman una pequeña conversación con el público, donde reciben sus comentarios. “Ellos agradecen bastante el esfuerzo que estamos haciendo con una obra diseñada para Zoom. Porque esta obra no puede hacerse si no es por Zoom”.

Actores en cuarentena

Ambos intentan sobrellevar el encierro lo mejor que pueden. Poblete asegura que “he estado con mucha actividad de teatro, haciendo clases, estudiando y escribiendo. Tratando de sacarle partido a esta comunicación que nos da la incomunicación”. Pero lo que más extraña, dice, es la familia. “Yo soy de abrazar y besuquear a mis hijas, que ahora están fuera de Santiago. Eso es lo que más me tiene loco, no poder estar con mi gente. No alcanza con pura internet”. Trejo, en tanto, contó que “he desarmado closets, sacado cajas, retomado libros que empecé a leer y quedaron por ahí, o películas en DVD que compré o me regalaron y nunca vi”.

El actor lamenta que muchos de sus proyectos profesionales, tanto en teatro como en televisión, quedaron detenidos con la irrupción de la pandemia. Sin embargo, valora el alza que han tenido plataformas como Ondamedia o el sitio web del CNTV (“es nuestro Netflix local”), gracias a que la gente quiere ver ficción nacional. “Hay cosas que mucha gente no ha visto o las quiere revisitar, como tantas buenas series que se han hecho en Chile en los últimos 15 años, afirmó.

Las entradas para “Tango Thriller” están disponibles a través de Ticketplus, y las funciones están programadas hasta el 3 de octubre, de jueves a sábado (exceptuando el 18 y 19 de septiembre) a las 20:30 horas. Para ambos, Es una oportunidad de ver el talento de Marco Antonio De la Parra, “el dramaturgo más esencial que tenemos hoy”.