Joven rehabilitada en la Teletón comandará conversatorio sobre su nuevo libro

Ex tenista paralímpica, relatora motivacional, modelo y ahora también escritora. A María Paz Díaz @mariadiazob le cambió la vida a los 18 años cuando producto de una bala loca sufrió una lesión que la dejó en silla de ruedas para siempre. 🔴 Recuerda que hoy a las 20 hrs conversaremos con ella en nuestra #Juntatón por Instagram Live. 📱