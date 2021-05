Thom Yorke y Jonny Greenwood debutan en Glastonbury con su nuevo proyecto

Glastonbury, uno de los festivales de música más grandes del mundo, se realizará este sábado 22 de mayo de forma online. Algunos de los artistas que se presentarán en este recital virtual son Coldplay, Jorja Smith, Damon Albarn, IDLES y HAIM.

La gran sorpresa del cartel fue el anuncio de la presentación de The Smile, un nuevo proyecto conformado por Thom Yorke y Jonny Greenwood (Radiohead), Tom Skinner (Sons of Kemet) y Nigel Godrich. La banda se había camuflado en el line up como “invitados especiales”.

Emily Eavis, co-organizadora del evento, dijo en un comunicado que “estamos verdaderamente honrados de que Thom y Johnny hayan elegido nuestro livestream para presentar su nuevo proyecto, The Smile. Lamentablemente, no podemos juntarnos en Worthy Farm, pero junto a los sets de otros grandes performers, este será un momento muy especial de Glastonbury y lo podremos transmitir al mundo entero”.

Las entradas pueden ser adquiridas a través del sitio web oficial y tienen un valor aproximado de 27 dólares, unos 20 mil pesos chilenos.

Our #LiveAtWorthyFarm SPECIAL GUESTS!

Thom Yorke, Jonny Greenwood & Tom Skinner – aka The Smile – with their debut performance as part of our 5-hour global livestream.

Tonight from 7pm BST (timed worldwide & Sunday screenings also available).

Tickets: https://t.co/QTGMwcTlhK pic.twitter.com/WYtubXEq7Z

— Glastonbury Festival (@glastonbury) May 22, 2021