¿Cuál es tu favorito? Videoclip de “Ayer” de Luis Miguel tiene más de una versión

Fue en junio de 1993 cuando se lanzó Aries, uno de los álbumes más destacados de la carrera de Luis Miguel. Desde su estreno permaneció diecinueve semanas en el primer lugar de los Billboard Latin Pop Albums y vendió dos millones de copias a nivel mundial.

La primera canción del disco es “Ayer”, una especie de cover en español de “All That My Heart Can Hold” de David Foster, la que fue escrita por Rudy Pérez usando la melodía del saxofón como base.

“Él (Luis Miguel) quería que hiciera algo espectacular. Me senté a escribir y no me salía nada por 16 días, y él me llamaba cada tres días para preguntarme cómo estaba la cosa”, dijo Rudy Perez en una entrevista hecha a mediados del año pasado a KZO, según recogió Sopitas.

Para distraerlo de su trabajo, la esposa de Pérez le pidió que viera una película con ella que finalmente le trajo la inspiración necesaria para escribir.

“Me puse a ver con ella una película (‘Pide al tiempo que vuelva’) que trata sobre un joven caballero que a través de un viaje en el tiempo encuentra al amor de su vida. Renuncia a su futuro porque quiere permanecer a su lado. Pero, desafortunadamente, despierta de su trance y nunca puede regresar al ayer”, recordó.

Tres directores para un videoclip

A diferencia de las otras canciones de Luis Miguel, ésta no contó con un sólo videoclip, sino que con tres, los que fueron dirigidos por Benny Corral, Rubén Galindo y Gustavo Garzón respectivamente, según su orden de filmación, lo que costó un alto precio al cantante.

En tanto, lo registros fueron grabados en la mansión Longoria de Ciudad de México, contando cada director con un día de grabación, según medios de la época.

En YouTube circulan dos de estas versiones (que resultan ser un “mix” entre el trabajo de los directores), las que usualmente dividen a los seguidores del artista.

Hay que destacar que “Ayer” se mantuvo durante tres semanas en el primer lugar de los Billboard latinos desde su lanzamiento.

Revísalas aquí: