Se vienen “emocionantes” proyectos: Miembros de BTS son los nuevos embajadores de reconocida marca de lujo

Esta semana, la reconocida marca de lujo Louis Vuitton anunció que los siete miembros de BTS son sus nuevos embajadores.

A través de sus redes sociales, la marca comunicó que “Louis Vuitton espera un nuevo viaje con BTS, que es reconocido mundialmente con varios récords mundiales Billboard y Guinness“.

Además, señalaron que los idols surcoreanos son “reconocidos por sus mensajes edificantes que imparten una influencia positiva”.

“Louis Vuitton se complace en dar la bienvenida a los miembros RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook“, finalizaron su anuncio.

El director artístico de la colección de ropa masculina de la marca comentó que “realmente esperamos colaborar con BTS, comenzando un nuevo capítulo para LV a través de la fusión del lujo y la cultura contemporánea. Queremos revelar nuestros emocionantes proyectos lo antes posible“.

“Convertirse en embajadores globales de Louis Vuitton es un momento significativo para BTS, y esperamos con ansias nuestros proyectos”, cerró.

#BTS for #LouisVuitton. Joining as new House Ambassadors, the world renowned Pop Icons @bts_bighit are recognized for their uplifting messages that impart a positive influence. Louis Vuitton is pleased to welcome members RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V and Jung Kook. pic.twitter.com/WzRHWb3piB

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) April 23, 2021