Así sonaría el disco “Nevermind” de Nirvana si fuese interpretado por 12 bandas distintas

El músico Steve Welsh, conocido por hacer covers e imitaciones de artistas en YouTube, sorprendió con su nuevo proyecto.

Y es que el cantante estadounidense decidió grabar el clásico Nevermind de Nirvana tal como si hubiese sido interpretado por 12 bandas diferentes.

Por ejemplo, el video comienza con “Smells Like Teen Spirit” siendo interpretado tal como lo hizo Nirvana, mientras que “In Bloom” suena como Iron Miden o “Come As You Are” como Weezer, entre otros.

En el video de cinco minutos también encontramos artistas como Red Hot Chili Peppers, Green Day, David Bowie, Pantera o Megadeth.