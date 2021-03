Dulce María reveló que compañeros de RBD ya no le hablan por negarse a participar de concierto virtual

La ausencia de Dulce María y Alfonso “Poncho” Herrera en el concierto vía streaming Ser o Parecer de los integrantes de RBD –que fue bastante exitoso-, genero controversia.

El show virtual realizado en diciembre del 2020, contó con la participación de Anahí, Christián, Mayte y Christopher. Sin embargo, según informan los medios de comunicación mexicanos, la actriz de 35 años que hizo el papel de Roberta en la popular teleserie juvenil, decidió abstenerse de este encuentro debido a su embarazo, lo que habría molestado a sus compañeros, dejando de hablarle.

En conversación con el programa azteca De Primera Mano, la también cantante dio a conocer la noticia, además de afirmar que no quiso participar por su estado y por el temor a contagiarse de coronavirus. Junto con eso, expresó no sentirse arrepentida, pero que “me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any –Anahí- se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado. Estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería“.

De la misma forma, Dulce María indicó que luego de su decisión se generó una especie de quiebre en la relación de amistad que sostenía con los integrantes del grupo y manifestó que ya no se hablan. “La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar. Les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó“, precisó.

Por último, la artista mexicana afirmó que esperaba su apoyo y empatía en un momento tan importante para ella, como era su embarazo. “Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido nada de ellos”, concluyó.