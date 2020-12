Joss Stone reveló que sintió “envidia” de Sia por poder mantener su anonimato cuando partió en la música

En una reciente entrevista con el podcast Castaway, donde promocionó su nuevo sencillo, “Walk with Me”, Joss Stone hizo una particular confesión.

Esto, porque la cantante de R&B reveló que en algún momento de su carrera, sintió cierta “envidia” por Sia, ya que ella pudo mantener su anonimato gracias a que no muestra mucho su rostro gracias a las pelucas que utiliza.

En esa línea, Stone comentó que cuando firmó su primero contrato discográfico, a los 14 años, le pidió al director ejecutivo de su editorial que no mostraran su cara en los videoclips, cosa que le negaron rotundamente.

“Cuando les pregunté si podía no aparecer en los videos, me dijeron: no te contratamos para esconderte“, dijo. “Sentí mucha envidia de Sia”, agregó.

Joss Stone, de actuales 33, también recordó el intento de secuestro que sufrió en 2011, el que estuvo directamente relacionado con el tema de la fama.

“Si te expones de esta manera, sabrán cómo te ves, intentarán seguirte y matarte, y te pondrán todos los nombres posibles“, sostuvo. “O se enamoran de ti y te compran flores”, cerró.