Robbie Williams reveló que formará nuevo grupo de música a 30 años de la formación de Take That

A través de sus redes sociales oficiales, Robbie Williams anunció que formará un nuevo grupo, el cual no contará con ninguno de sus antiguos colegas de Take That.

El intérprete de “Angels” reveló que está colaborando con dos compositores australianos, Flynn Francis y Tim Metcalfe, y que las canciones en las que están trabajando saldrán a la luz pronto.

Aún sin revelar qué nombre tendrá el grupo, Williams también explicó que las actuaciones en vivo no siempre tendrán un formato convencional.

“Voy a hacer esto con mis amigos. Formar una banda, alquilar una sala, exponer mi arte allí. Durante el día actuará como galería. Por la oche, toco como DJ y será una sala de exposición. Algo que podría llamarse delirio “, dijo.

Entre las ciudades que pueden llegar a acoger este proyecto del cantante se encuentran Berlín y Tokio, pero el músico reveló que “quiero poder hacerlo en varios lugares. Será divertido, ¿no?”