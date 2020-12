BTS dio inicio a la Navidad con su propia versión de “Santa Claus is coming to town”

Tal como sucede cada año, BTS, la banda surcoreana más importante del momento, le dio la bienvenida a la época navideña con un dulce cover.

Los idols sorprendieron a todas y todos los ARMYs del mundo con su participación en el programa The Disney Holidays Singalong, donde interpretaron su propia versión de “Santa Claus is Coming to Town”.

Recordemos que el año pasado, Bangtan Sonyeondan participó en un especial navideño en su país, donde interpretaron clásicos como “Feliz Navidad”, “Jingle Bell Rock” y “Oh, Holy Night”, entre otras.