Mike Patton: “No soy científico, pero dar un concierto ahora no es una buena idea”

En una reciente entrevista con Consequence of Sound, Mike Patton reveló cómo ha lidiado con la pandemia y con la ausencia de conciertos.

Primero que todo, el líder de Faith No More comentó que “tuvimos mucha suerte de poder dar esos conciertos de Mr. Bungle a finales de febrero”.

“Con la pandemia, tuve que cancelar un año de conciertos. Había programado conciertos con Faith No More e iba a hacer muchas cosas diferentes en diferentes continentes”, sostuvo.

Pese a esto, Patton consideró el encierro como “una oportunidad. Me gusta estar en casa y ni siquiera soy un tipo sociable. Así que pensé: ‘Me quedaré en casa y haré música’. Sin estrés“.

“Los primeros tres meses estaban impecables. Trabajé todos los días y me puse a trabajar en tres o cuatro discos diferentes. Para mí, ni siquiera fue muy diferente de lo habitual. Pero después de unos tres meses, pensé: ‘Ya terminé con esto. Vamos, quiero ir a un restaurante’. Y luego se hizo más difícil”, contó.

Además, el músico está seguro que la pandemia no terminará pronto. “No hay un final a la vista para esto, no escuchamos a Trump. Así es como vamos a vivir por ahora. Tengo que entender cómo me adaptaré y tratar de no cerrarme y aislarme. No puedo hacer eso“, expresó.

Respecto al esperado regreso de los conciertos, el estadounidense indicó: “No soy científico, amigo. Pero no haré nada hasta que sea seguro. No solo para nosotros, sino para todos”.

“Un encuentro público, que es lo que un concierto es, no es una buena idea ahora. Lo que debemos hacer es esperar a que (la ciencia) nos diga cuándo es posible regresar. Mucha gente no se da cuenta de esto. Pero no tocaremos hasta que sea seguro, es cierto“, afirmó.