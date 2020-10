James Hetfield aseguró que la pandemia le dio la oportunidad de “detener el circo” y “disfrutar la vida”

En una reciente entrevista con So What!, James Hetfield explicó que gracias a la pandemia ha podido disfrutar la vida.

Aclarando que la crisis sanitaria mundial por el Covid-19 “no es bienvenida” y que “las vidas están cambiando drásticamente”, el vocalista de Metallica sostuvo que, a nivel personal, la he servido para frenar su ritmo.

Como él y su grupo tuvieron que cancelar sus planes para este 2020, esto le permitió a Hetfield “detener el circo de la gira, la banda y todo eso”.

“Es bueno tener tiempo para, simplemente, estar. No tener un plan, simplemente relajarse, disfrutar la vida de por vida, conectarme con mi comunidad aquí en Colorado”, comentó.

“Era algo que no podía hacer antes, como estar ahora contigo. No podría hacerlo si no fuera por el tiempo que tengo“, sentenció el músico.