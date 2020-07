“Usen mascarillas”: Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss hacen fuerte llamado a cuidarse del Covid-19

El guitarrista y vocalista de Kiss, Paul Stanley, le pidió a sus fanáticos que usen mascarillas como corresponden, para poder prevenir el contagio del coronavirus.

Junto a una fotografía en compañía de su hija Emily, el estadounidense escribió: “¡Usa una máscarilla! No escuche a autores de teorías de conspiración ni a graduados médicos de la Universidad de Internet“.

“Aunque las autoridades y los expertos continúan descubriendo más información sobre Covid-19, con los protocolos de seguridad están todos de acuerdo“, concluyó.

Su compañero de banda, Gene Simmons, había hecho un llamado similar hace algunas semanas. “Independientemente de tu punto de vista, te deseo lo mejor. Pero usen mascarilla para evitar que su tos y estornudos infecten a otros. Es mejor tener cuidado ahora que arrepentirse después”.

Sunset at the beach with Emily. WEAR YOUR MASK! Don't listen to conspiracy theorists or graduates of The Internet University Of Medicine. While the credible authorities and experts continue to learn more about Covid 19 they remain in agreement about safety protocols. End of story pic.twitter.com/eNZdqlpTU0

— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) July 7, 2020