Melanie C, una Spice Girls en cuarentena: “Me siento muy agradecida por la tecnología en este momento”

Desde su casa en Londres, Melanie C, la recordada “Sporty Spice”, mantiene una activa agenda mientras alista el lanzamiento de su octavo disco en solitario. “Who I Am” y “Blame It on Me”, son dos sencillos que han aparecido en tiempos de coronavirus.

En conversación con ADN, la británica comentó que la pandemia “a todos nos hará pensar en las cosas de manera diferente” y que el álbum que prepara “es muy positivo. Quiero ser motivadora. Creo que probablemente necesitamos algo de eso ahora”.

Fue en junio de 2019 cuando las Spice Girls se reunieron para hacer una gira por el Reino Unido. Sobre ellas, Melanie dijo que “siempre chateamos. Siempre hablamos de lo que queremos hacer y, de verdad, espero y ruego que hagamos más shows en el futuro”.