A cuatro años de su muerte: Prince es homenajeado por grandes artistas

Hace cuatro años, el 21 de abril de 2016, una sobredosis de opiáceos terminó con la vida del músico estadounidense Prince. Considerado como uno de los más innovadores de su era, y ganador de siete premios Grammy, su legado sigue presente.

Para homenajearlo, la Academia de la Grabación preparó un concierto titulado “Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince” con la participación de artistas y bandas como Chris Martin de Coldplay, Foo Fighters, Beck, St. Vincent y Earth, Wind and Fire.

Esta lista también incluye a un latino: Juanes. “Cuando yo tenía 15 años, o incluso antes, solía cantar “Let’s Go Crazy” frente al espejo de mi pieza, con mi guitarra acústica. Ni siquiera sabía las palabras pero significa mucho para mí”, dijo el cantante colombiano en un video promocional.

El tributo fue grabado en el Centro de Convenciones de Los Ángeles a fines de enero, cuando los eventos masivos aún no eran suspendidos por el coronavirus, y será estrenado este 21 de abril a las 21 horas por el canal CBS.