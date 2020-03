Liam Gallagher prometió un concierto de Oasis “con o sin Noel Gallagher” para ayudar en medio de la crisis del coronavirus

Durante este jueves, Liam Gallagher, líder de la banda Oasis, confirmó que el grupo realizará un concierto benéfico para ayudar al Servicio Nacional de Salud inglés, NHS. Así, el cantante de 47 años buscará juntar dinero y entregarlo para combatir la pandemia por coronavirus Covid-19.

Además, el rockero comentó que la actividad se realizará “con o sin” su hermano Noel.

En su Twitter, Gallagher escribió: “Quiero aclarar algunas cosas: el concierto de caridad de Oasis para el Servicio Nacional de Salud recaudará dinero solo para el NHS, no para mí. Y ocurrirá con o sin Noel Gallagher“.

“No es lo mismo pero, créanme, les va a volar la ropa interior”, aseguró.

Wanna clear a few things up oasis gig for NHS charity as in all money raised goes to NHS not to me will happen with or with out Noel Gallagher it may not be the same but trust me it’ll still blow you knickers off as you were LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 26, 2020