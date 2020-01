Zac Efron podría interpretar a 'Jack Sparrow' en la próxima 'Piratas del Caribe'

Luego de que Disney confirmara que Johnny Depp ya no le dará vida a Jack Sparrow en Piratas del Caribe, se cree que Zac Efron podría darle vida al querido personaje.

Según señalaron varios portales de espectáculos internacionales, Disney+ estaría buscando a un actor joven para el papel, dado que la nueva cinta estaría basada en el pasado de Sparrow.

Además, el protagonista de High School Musical tendría un plus, dado que es uno de los actores más respetados de la cadena.

Pese a que Disney no ha confirmado el fichaje, el sitio We Got This Covered aseguró que darle el rol a Efron y no contar con la presencia de Johny Depp en el personaje es un error, ya que el actor "está muy estrechamente relacionado con el personaje".