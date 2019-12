Zac Efron estuvo al borde de la muerte por contraer peligrosa bacteria en Papúa Nueva Guinea

El actor estadounidense Zac Efron estuvo cerca de la muerte tras contraer una peligrosa bacteria en Papúa Nueva Guinea.

El artista de 32 años participaba de la filmación de una serie de televisión que, curiosamente, lleva por nombre "Killing Zac Efron" (Matando a Zac Efron), la cual tenía como objetivo grabarlo "sobreviviendo" durante 21 días en una zona aislada.

Sin embargo, el actor comenzó a tener síntomas similares a los de la fiebre tifoidea la que ocasionó que fuera trasladado de urgencia en un vuelo hasta la ciudad de Brisbane en Australia, ya que la situación era de "vida o muerte", según consigna E! Online al medio local The Sunday Telegraph.

Afortunadamente, fue internado a tiempo en el hospital, donde recibió el tratamiento adecuado para la grave infección bacteriana que tenía, lo que le permitió ser dado de alta rápidamente, para volver a Estados Unidos a disfrutar las fiestas de fin de año junto a su familia.

Debido a la cantidad de mensajes de fans preocupados, el Efron se refirió al hecho en su cuenta de Instagram hace unas horas.

"Muy agradecido a todos los que me han contactado. Me enfermé en Papúa Nueva Guinea, pero me recuperé rápidamente y terminé unas increíbles 3 semanas en P.N.G. Estoy en casa para los días festivos con mis amigos y familiares. Gracias por todo el amor y preocupación, ¡nos vemos en 2020!", tranquilizó el actor.