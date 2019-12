Yuyuniz Navas se llenó de críticas por su opinión sobre LasTesis

Este jueves en Sigamos de Largo, Yuyuniz Navas generó debate en redes sociales luego de referirse al estallido social y al colectivo LasTesis.

En conversación con el panel, la instructora de Yoga comentó que "siento que esta es la era de la mujer. Es momento de que empecemos a poner nuestros límites, qué queremos, qué no queremos y que nos empecemos a unir. Hay una cierta sororidad, que es muy positiva y mucha niñas que van a las marchas han rescatado eso y me lo comentan en las redes sociales: la unión que se siente entre las mujeres".

"Todo lo que está pasando con LasTesis y a nivel social tiene que ver con un sentido de pertenencia de todos los seres humanos, desde el que está en el Sename, el que tiene una situación en Dicom, que está en endeudado en con el CAE, la clase media… pero en el fondo esta crisis social nos está dando un espacio para que todos nos podamos ver y nos podamos expresar", agregó.

Sobre LasTesis comentó que "nosotros como sociedad hemos tenido un poco de opresión al expresarnos. Son tiempos que necesitamos, es saludable. A lo mejor los lenguajes y las formas habría que revisarlas un poco más…", haciendo referencia a cómo el colectivo se expresa.

"No me gusta el lenguaje, porque me imagino una niñita de seis años que escucha esa canción (Un violador en tu camino) y encuentro que no corresponde. Es mi opinión y espero que la respeten", sentenció.