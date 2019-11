Yuyuniz Navas a su hija que quiere asistir a las marchas: Tú vas y te echo de la casa

Este lunes, Yuyuniz Navas estuvo en Viva la Pipol para hablar sobre la crisis social y política que enfrenta nuestro país.

En esa línea, la hija de Eli de Caso comentó cómo ha afrontado que su hija adolescente quiera asistir a las marchas que se han producido en diversos puntos de Santiago y del país.

Sobre darle o no permiso, la comunicadora señaló que ha sido complicado todo el tema, dado que su hija quiere ir a las marchas, pero ella se lo tiene prohibido. "Le dije: 'Tú vas a la marcha y te vas de la casa'", contó.

Respecto al por qué no la deja ir, Navas explicó que es por el ambiente violento que existe y porque no quiere que se exponga. "Son adolescentes que finalmente uno les paga la vida. Ellos no pagan comida, techo ni nada y andan manifestándose. No, hay que tener responsabilidades", sostuvo.

"Somos protagonistas, pero no de la violencia (…) Todo lo que hago en mi vida lo creo y construyo desde mí. Puedo tener más oportunidades o puedo tener menos, y eso es lo que te tocó en tú vida", concluyó.