Young Cister anunció su retiro indefinido de la música hasta que 'mi mente se sienta más calma'

A través de sus redes sociales, Young Cister habló sinceramente sobre su depresión y ansiedad, informando a sus seguidores que se retirará de la música por tiempo indefinido.

Mediante una larga Storie, el intérprete de "CHAT" expresó: "Este año ha sido muy difícil y en cuanto a lo que es salud mental llevo tiempo intentando estar bien conmigo mismo, y es una carga muy difícil de llevar".

"Sé que las personas que conocen la ansiedad y la depresión entenderán a lo que me refiero. Es una lucha diaria y una mochila con mucho peso que llevo hace años. Intento aceptar lo que pasa y entender que todo es por algo y que no hay pruebas que no se pueden pasar", agregó.

En esa línea, sostuvo que "por más que intente hacer las cosas bien y de forma correcta como mi mamá me enseñó desde niño, siempre habrán personas que querrán verte mal y en el piso. La exposición y el ser reconocido por tu arte es un arma de doble filo, y aún no me siento capaz de poder sobrellevar toda esta carga emoional".

"Quiero ayudar a quienes lo necesitan, darles herramientas a las personas de mi barrio y a quienes el sistema ha olvidado. Y para eso necesito estar en mi 100%", continuó.

Posteriormente, Esteban Cisternas hizo una crítica a la nula educación sobre salud mental en Chile. "Nadie nos enseñó sobre salud mental, nadie nos enseñó a cómo llevar relaciones, nadie nos enseñó ninguna puta mierda en este país".

"Quiero estar sano, y por fin después de tantos años sentirme tranquilo. No quiero tener más pena. Es por eso que he decidido retirarme de la música por tiempo indefinido y que los proyectos ya pactados con mi equipo saldrán. Pero estaré fuera de los estudios y fuera de los escenarios por un largo tiempo hasta que mi mente se sienta más calma", sostuvo.

Finalmente, Young Cister expresó: "Gracias a todas las personas que siempre han creído en mí. Gracias a mi mamá por enseñarme a ser valiente y guiarme a hacer lo correcto. Esteban".