Yamila Reyna terminó su relación a distancia: Espero enamorarme de alguien que viva cerca

Yamila Reyna confirmó su quiebre sentimental con su galán europeo Ergi Djepaxhija, con quien comenzó una relación en septiembre del año pasado.

Según contó a Las Últimas Noticias, el término se produjo por la distancia entre ambos, ya que ella vive en Chile y él en Italia.

"No puedo viajar por unos proyectos que están saliendo que me parecen muy interesantes y no los quiero dejar de hacer. Eso puso en jaque la relación. Yo amo lo que hago y siempre mi trabajo y mi carrera están primero que mis relaciones, eso lleva a que muchas veces estas no tengan futuro. Hoy no estamos juntos", contó.

En la conversación también reveló que en febrero viajaría a Europa para reecontrarse con su amor, pero un proyecto laboral la llevó a cambiar sus planes, cosa que le habría molestado a Ergi, provocando su separación.

"Una relación a distancia entre dos personas súper pasionales se hace muy difícil, y hago mi mea culpa: no soy capaz de dejar mi carrera a un lado", señaló.

Finalmente, Yamila se sinceró y aseguró que "espero volver a enamorarme de alguien que viva más cerca".