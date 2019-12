Yamila Reyna sobre su pololeo a distancia con un italiano: 'Yo habría terminado hace rato'

Desde hace algún tiempo que Yamila Reyna se encuentra en una relación con Ergi Djepaxhija, un empresario y futbolista amateur italiano, a quien conoció durante sus vacaciones por Europa.

En conversación con LUN, la trasandina contó que Ergi viajó a Chile el pasado 21 de noviembre para acompañarla en su cumpleaños número 40. Sobre esto, la actriz comentó que "nunca pensé que un hombre haría algo tan jugado por mí. Cuando nos conocimos en Florencia, yo después seguí mi viaje a Roma y él llegó de sorpresa, pero no me imaginé que sería capaz de viajar tanto para verme".

Según contó, llevan cerca de dos meses juntos y aún no saben cómo lo harán con la distancia. "Estamos muy enamorados los dos, pero yo debo ser sincera: acá él la rema más que yo. Yo habría terminado hace rato, pero Ergi no me deja. Varias veces le dije por teléfono que termináramos porque no quiero sufrir, pero él insistió que no", comentó.

En esa línea, Yamila señaló que ahora viene la verdadera prueba de amor, dado que ella tiene mucho trabajo actualmente en Chile, mientras él tiene que atender su restaurante en Florencia.

Además, reveló que conversaron sobre la opción de que Ergi se venga a vivir a Chile para hacer negocios en el país, pero debido al estallido social es muy difícil, y por otro lado ella no está dispuesta a dejar su vida para irse a vivir a Italia.

"Llevo siete años rompiéndome el lomo en Chile, apostando, y cuando me empieza a ir bien aparece esta oportunidad. Pero también a mis 40 años, y después de dedicarme tanto tiempo a mi carrera, me dan ganas de apostar por el amor y formar una familia", sostuvo.

En la conversación confesó que "no quiero ser madre soltera. Quiero un compañero, casarme", y que Ergi es una buena opción para eso, dado que "es familiero, honesto, transparente, muy esforzado. Manejamos los mismos códigos, quiere lo mismo que yo y eso me tiene el corazón contento. Es un tipo que me llena de amor, que no se queda solo en el verso".