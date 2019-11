Yamila Reyna respondió a quienes la critican por hablar de las protestas chilenas siendo argentina

Pese a que Yamila Reyna no es chilena, la argentina ha enviado diversos mensajes en Instagram donde promueve las marchas y opina sobre la Constitución.

Por lo mismo, se ha llenado de críticas y esta vez decidió defenderse y responder: "Mucho me han dicho en este tiempo, que si digo, que si no digo, o que no puedo hablar por no ser chilena o porque no sé de su historia, etc.".

"Y sí, tal vez no tenga tanto conocimiento de la historia de Chile y sus antiguos gobiernos, pero ¿sabes qué? Vengo de un país donde sí viví la dictadura y la represión. Y sé lo que son los desaparecidos y todas esas injusticia, y llevo una vida viendo cómo los de arriba se nos ríen en la cara hasta el día de hoy", agregó.

En esa línea, sostuvo que "lamentablemente hemos vivido la misma película con distintos protagonistas. Por eso apoyo a que luchemos por lograr el cambio que en mi país no pude lograr! Y obvio que no estoy a favor de estos desmanes como los de hoy, porque yo también quiero volver a trabajar y yo también quiero volver a ver a la gente viviendo en la normalidad".

"Pero hay que ser realistas, Chile cambió y me parece increíble! A mí me llena de orgullo ver cómo es Chile cuando se une porque tiene la fuerza de un león que ruge tan fuerte, tan fuerte que se hizo escuchar en el mundo entero! Y yo estoy a favor de ese león de ese que luchó como el 5.10 que fue imborrable, de luchar así de unidos y en paz por un cambio, pero sobre todo luchar por el derecho a vivir en paz", finalizó.