Yamila Reyna generó debate en Instagram al publicar fotografía mostrando sus axilas velludas

Yamila Reyna generó un amplio debate en redes sociales al publicar una fotografía en la que luce muy orgullosa sus axilas velludas.

A través de Instagram, la argentina escribió: "Dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo".

Como era de esperar, muchos de sus seguidores la felicitaron por su publicación, otros comenzaron a criticarla porque "no se ve muy deseable, mejor las mujeres con pelos en las piernas, ahí no se ve bien, da nervios y se ve poco deseable" o "esa tontería de no depilarse, va ser como estar con otro hombre, por favor Yamila no caigas en eso".