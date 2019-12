Ya hay fecha de estreno para la segunda temporada de 'The Mandalorian'

El más reciente capítulo de "The Mandalorian" no fue el último, para el alivio de sus seguidores. Disney + anunció que la serie del universo Star Wars no solamente fue renovada para una segunda temporada, sino que también le puso fecha de regreso.

La producción, que tiene a Pedro Pascal como protagonista, volverá en el segundo semestre de 2020, en el otoño del hemisferio norte. Así lo anunció el propio creador de la serie, Jon Favreau.

En la línea temporal del universo Star Wars, "The Mandalorian" se desarrolla tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden.