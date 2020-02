Xuxa regresó a Chile tras recordado incidente en Viña 2000: Solo estuvo 24 horas

Este 19 de febrero se cumplirán exactos 20 años desde que Xuxa prometió no volver nunca más al Festival de Viña, luego de que el público de la Quinta Vergara respondiera groseramente frente a su clásica canción "Ilarié".

"No estoy triste. Quedé decepcionada. No volveré más a Viña del Mar. Dejo ese festival para los cantantes. En cuanto a Chile, lo pensaré. Cuando desperté (el lunes), mi papá dijo que leyó en el diario que había sido pifiada. Si eso hubiera pasado, me hubiera ido. Lo que pasó es que algunas de las 18 mil personas no cantaron conmigo", expresó en ese entonces a O'Globo.



Pero, justamente antes de esa efeméride de la cultura pop local, el ícono brasileño lo reconsideró y pisó tierra chilena en el marco de la grabación de una campaña para una compañía telefónica. "Llegué ayer de noche y me voy terminando el rodaje", declaró a Las Últimas Noticias en un intermedio de la grabación.

Además, comentó que se hará una película sobre su vida donde Chile estará presente. "En Estados Unidos están produciendo una película sobre mí, y ellos me preguntaron mucho sobre este país, ya que fue muy importante", adelantó.

"Poder venir a Viña del Mar la primera vez me abrió las puertas para hacer otras cosas en otros países de Latinoamérica", declaró en relación a su visita en 1990.

Finalmente, expresó al diario que espera que sus fans chilenos tengan "buenos recuerdos sobre mí. Yo tengo buenísimos momentos".