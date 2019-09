Woody Allen: 'He hecho todo lo que el movimiento Me Too adoraría lograr'

Woody Allen volvió a decir que las mujeres deberían considerarlo un aliado en su lucha por igualdad y contra el abuso sexual. Durante la presentación en Francia de su película “A rainy day in new York”, el cineasta aseguró que no se arrepiente “para nada” haber declarado que debería ser el “chico del póster” del movimiento Me Too.

“He trabajado con cientos de actrices y ninguna de ellas se ha quejado de mí. Ni una sola queja. He contratado mujeres por años y siempre les he pagado igual que a los hombres”, dijo durante una entrevista con France 24.

"He hecho todo lo que el movimiento MeToo adoraría lograr", agregó.

En 2018, en conversación con el periodista Jorge Lanata, Allen negó haber abusado de Dylan Farrow, su hija adoptiva, en 1992.

"Es algo que había sido analizado hace 25 años por todas las autoridades y todos llegaron a la conclusión de que no era cierto. Ese fue el final y seguí con mi vida y ahora, que vuelva ahora, Dios mío… Es terrible acusar a una persona de algo así. Soy un hombre con familia e hijos. Así que claro, fue triste. (…) Ciertamente me siento mal porque me acusan de algo terrible. Me duele, le duele a mi familia. Algo que fue juzgado por personas hace 25 años. Fue investigado por dos fuentes diferentes y resultó ser completamente falso y ahora volvió", dijo.

Entonces, reclamó que se le mezcle con otros hombres que han abusado de más de veinte mujeres. "Yo, que fui acusado una vez por una mujer en un caso de custodia de menores que fue analizado y demostrado ser falso. Me agrupan con estas personas. Como digo, soy un gran defensor del movimiento Me Too. Me conmuevo cuando encuentran a personas que acosan a mujeres y hombres inocentes. Es bueno que los expongan. Yo debería ser la cara de los afiches del Me Too. Trabajé en películas durante 50 años, trabajé con cientos de actrices y ni una sola, grande, famosa, principiante, nadie ha sugerido ningún tipo de indecencia", dijo.