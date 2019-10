Wilma González tras su intervención en el rostro: 'Mi hijo lloraba por la situación'

La ex chica reality, Wilma González, reveló un hecho que la afectó con su hijo tras la intervención quirúrjica que decidió hacerse en el rostro.

Tras una visita que hizo al matinal "Mucho Gusto" de Mega, tuvo palabras sobre las múltiples críticas que recibió en redes sociales tras realizarse una rinoplastía.

Al respecto, la modelo española sostuvo que "lo quise hacer por un tema estético. Miraba mis fotos y veía un perfil masculino, con los años también se endurecen los rasgos. Y ahí empieza a perder esa dulzura y por qué no hacerlo".

En esa línea, Wilma contó una particular situación que vivió con su retoño Noah. "A él no le decían nada, pero el veía de su Instagram cosas de mí. Noah es como un líder, entonces dije ‘porque no mejor hasta que seas más grande usamos redes‘".

"Mi hijo lloraba por la situación y me decía: ‘por qué te dicen eso si tu eres hermosa’. Y me dijo ‘prométeme que no te harás nada más’, así de heavy. Le dije que no se lo podía prometer. Él se impactó mucho con los moretones, y le dije ‘ya, ya, si en el cara no me haré nada mas‘", cerró.