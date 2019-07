Wilma González reveló que se realizará una cirugía en su rostro

Este próximo lunes, la exchica reality Wilma González entrará a pabellón para someterse a una cirugía en su nariz, la cual tiene un fin médico y estético.

"Me voy a operar con el doctor Pedro Vidal en la clínica La Parva. Esto tiene que ver con un procedimiento que me ayudará a respirar mejor, además que, como sufro de sinusitis, me servirá para agrandar un poquito las fosas nasales que las tengo muy pequeñitas", señaló a La Cuarta.

En esa línea, agregó que "de pasada, me haré un afinamiento, un curvita muy sutil y me respingaré un poco la puntita".

A través de redes sociales, Nicolás Seguel, su novio, le ha dedicado amorosos mensajes de apoyo: "Hermosa mi vida. Saldrá todo espectacular, ahí estaré ya lo sabes, te amo mucho mi amor", escribió el joven.