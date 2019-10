Willy Semler y Héctor Morales presentan 'Muerte accidental de un anarquista' en el Teatro UC

Un inesperado éxito ha resultado "Muerte accidental de un anarquista", de Darío Fo y dirigida por Francisco Krebs, actualmente en cartelera en el Teatro de la Universidad Católica. "Yo que estoy más viejo huelo la posibilidad de un éxito. El estreno oficial fue muy bien recibido, y eso sólo se ratificó en las siguientes funciones", contó uno de sus protagonistas, Willy Semler, en entrevista con Ciudadano ADN.

Su compañero de elenco, Héctor Morales, relató que "cuando me llamaron, Francisco Krebs me comentó que lo importante era situar la obra en el momento actual de Chile. Lo mejor es que se engancha al público desde el humor. El título suena heavy, pero es una farsa, nos reímos de nuestro sistema".

La obra, escrita en 1970 y basada en hechos reales, convierte un crimen en una comedia de equivocaciones a partir de un montaje policial y la locura de uno de sus personajes, con una fuerte dosis de humor negro y ágil, mostrando los peligros de la corrupción de la justicia y la policía.

De hecho, según comentó Semler, el montaje comienza con una intervención del periodista Daniel Matamala "poniendo en contexto la obra". "La violencia es un concepto casi existencial. La historia tiene vigencia porque el ser humano no ha cambiado nada en los últimos 100 años, nuestras fallas y errores siguen siendo los mismos", comentó Semler.

El intérprete agregó que "la vida se ha ido poniendo más difícil después de los 60 que fue la época de la gran esperanza, de que todo cambiara, y lo único que nos queda es reírnos para hacer una catarsis. Hoy, los presidentes son millonarios y varios son asimilables por Los Simpson: Kim Jong-Un, Trump que es una caricatura, el mismo Piñera con sus piñericosas".

La dupla de actores, ampliamente reconocidos por su trabajo en teleseries chilenas, también tuvo comentarios sobre el estado actual de la industria televisiva. Morales cree que "habría que hacer una gran diferencia entre teleserie y serie. La primera es entretención, en una teleserie de la tarde ("Verdades ocultas") se dijo que estaba bien tratado el tema del VIH pero al capítulo 5 el personaje dejó de hablar del tema, sería interesante que fuera como en Brasil, que hay seguimiento de temas como el cáncer y la gente aprende, pero acá es bastante más superficial".

En las series, en cambio, "las productoras están más preocupadas de estar en Netflix porque ahí está el negocio, pero me gustaría que la ficción mirara hacia el interior, los temas y las historias están aquí. No sé si hoy día a algún creador le interesa meterse en Petorca, donde una persona se suicida porque ve cómo la sequía mata a sus animales, probablemente a Netflix eso no le interesa y ése es el peligro".

Semler complementa: "la teleserie es un género, que es el melodrama, un amor imposible entre un pobre y un rico que en el último capítulo se dan un beso, y cuando han tratado de incorporar otros elementos, para la casa. En la época de gloria de las teleseries, duraban 100 o 150 capitulos y la gente no se podía perder ninguno, pero hoy en día la gente está en otra, tú ves lo que quieres a la hora que quieres. Los canales abiertos están en vía de extinción, o modifican el modelo o se tienen que apagar".

"Hoy el teatro chileno está pasando por un gran momento, hay muchos temas: musicales, feminismo, temas LGBT. Entonces, cuando se subestima al público hay que revisar lo que está pasando con el teatro para que se nutra la ficción", agregó, por su parte, Morales.

Semler está a punto de reaparecer en la pantalla grande en la película "Pacto de fuga", que se estrena el próximo 24 de octubre, y está inspirada en la fuga real a fines de los 80 en la cárcel pública. Una experiencia que califica de "fantástica", agregando que "entró en un tema histórico relevante y además es muy cinematográfica, con un tremendo elenco y una producción ingenieril. Y con un gran presupuesto, no conseguido en los fondos sino en el sector privado".

Morales, en tanto, viene saliendo de una fuerte exposición mediática tras su romance con la modelo Helénia Melán. "Me invitaron a muchas partes, a mí me hubiese encantado que pasara eso con una obra. Les terminaba diciendo 'invítame cuando tenga una obra'. No es un lugar que a mí me acomode, encuentro fome estar hablando de uno", declaró. Por lo mismo, el actor ha preferido ausentarse de las redes sociales. "Sentí que estaba siendo una pérdida de tiempo, teníamos unos textos que eran como 'éstos son nuestros tuits'".

Semler cerró la entrevista comentando que "somos un país de término, estamos encerrados, los colonos que llegaron con Pedro de Valdivia eran lo peor de lo peor y heredaron una idiosincracia así: paranoica, odiosa, mi éxito crece a la sombra de tu fracaso. Somos de una competencia mortal, para que a mí me vaya bien a ti te tiene que ir mal. Es hora de que se funde el partido de la sensatez".

"Muerte accidental de un anarquista" cuenta también con las actuaciones de Jaime McManus, Karim Lela, Alejandra Oviedo y Felipe Arce, y está en cartelera de miércoles a sábado a las 20:00 hrs., hasta el próximo 23 de noviembre, en el Teatro de la Universidad Católica.