Will Smith contra Will Smith: El nuevo tráiler de Géminis

Paramount Picture consiguió sacar adelante la película "Géminis" la nueva cinta de Ang Lee, el director de "La Vida de Pi", en donde podremos ver a un joven Will Smith enfrentándose a sí mismo en una vida más adulta.

El estudio dio un paso al frente poniendo sobre la mesa un nuevo tráiler, para así, dar a conocer el complejo proceso para recrear la cara de una persona en su versión más joven.

Además, el video cuenta con la canción "ICON" del hijo de Smith, Jaden.

El director, explicó que "esta historia no podría haber sido narrada en el cine tal y como la conocemos; sin embargo, gracias a la increíble nueva tecnología digital, no solo podemos ver finalmente a Will Smith en su juventud y en su madurez, actuando simultáneamente en la pantalla, sino que también podemos disfrutar de la historia de una forma profundamente absorbente", señaló.

La cinta cuenta con la participación de Mary Elizabeth Windstead, Clive Owen, Benedict Wong, y la producción de Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg y Don Granger.