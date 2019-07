Wesley Snipes reaccionó al anuncio del nuevo Blade y Mahershala Ali le respondió

En la pasada Comic-Con de San Diego, en el panel de Marvel Studios, se anunció la película Blade y junto con ella, el actor que dará vida al nuevo asesino de vampiros: Mahershala Ali.

Todo esto pondría fin a la era de Wesley Snipe, quien encarnó al personaje en la trilogía de Blade en 1998 a 2004, y muchos fans lamentaron la decisión. El actor respondió con un comunicado, dando a entender que apoyaría completamente la decisión.

"A todos los daywalkers que están perdiendo la cabeza en este momento, relájense. Aunque la noticia es una sorpresa, todo está bien. ¡Así es el negocio del entretenimiento! Mucha paz para el equipo del MCU, siempre he sido un fan. Honor y respeto al gran maestro Stan. Felicitaciones y Salaam a Mahershala Ali, un hermoso y talentoso artista cuyas interpretaciones, espero disfrutar durante muchos años. Inshallah, algún día trabajaremos juntos. Y lo más importante para mis fieles seguidores, el increíble derroche de amor es abrumador. Estoy agradecido por el apoyo interminable. Por lo tanto, no se preocupen, no es el fin de la historia. Bienvenido a Daywalker Klique", cerró el actor.

A estas palabras, el actor de Moonlight reaccionó a través de su cuenta de Instagram, compartiendo una imagen de Wesley como Blade, dejando en evidencia su profunda admiración por el actor.

La nueva película de Blade protagonizada por Mahershala Ali, aún no tiene fecha de estreno.