Vuelco en Canal 13: Maly Jorquiera se queda en la estación

"Hoy termina el año 2019, no sé si sabían jajajaja, y con él mi contrato en Canal 13", escribió Maly Jorquiera el 31 de diciembre recién pasado. Sin embargo, hubo un vuelco en la historia: la actriz finalmente se quedará en la señal del grupo Luksic.

Fuentes de la señal confirmaron a ADN.cl que la también comediante ya firmó por al menos un año más, y continuará en el late Sigamos de Largo.

La propia Jorquiera se refirió al tema en una entrevista a La Tercera, en particular sobre el mensaje que dejó antes de Año Nuevo. "Lo hice porque necesitaba agradecerle al equipo y a la gente que me sigue. Quería que supieran que si no me veían en pantalla era porque no seguía en el canal. Uno se debe a ellos", explicó.

También descartó que dicha publicación fuera para presionar a los ejecutivos del canal. "Yo no tengo dobles intenciones, soy demasiado transparente. Si hubiera querido hacer eso lo habría puesto textual", remarcó Jorquiera al citado medio.