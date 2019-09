Vocalista de NOFX compartió una fotografía inédita de Kurt Cobain en Instagram

El bajista y vocalista de NOFX, Fat Mike, descubrió una vieja fotografía de Kurt Cobain sentado en el sofá de su estudio.

El estudio Motor Studios y Razor's Edge, ubicado en San Francisco, es el hogar de álbumes como el Album of the Year de Faith No More y el Petting Zoo de NOFX.

Recientemente, el guitarrista de Mad Caddies, Sascha Lazor, le envió a Mike una foto donde el líder de Nirvana estaba tirado en el sofá del estudio hace muchos años.

El bajista compartió la postal a través de Instagram, junto con otra foto en la que imita la pose de Cobain, bajo el hashtag #webothfartedonthesamespot.