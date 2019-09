Viuda de Chester Bennington anunció que se casará a dos años de la muerte del cantante

Talinda Bennington, la viuda de Chester Bennington, anunció a través de sus redes sociales que se comprometió con su nueva pareja, a dos años de la muerte del cantante.

"Estoy encantada de anunciar mi compromiso con Michael F., mi ángel en la tierra. El amor se puede encontrar después de una tragedia. La muerte de un alma gemela no significa tu muerte", escribió.

Talinda aclaró además que su compromiso fue bien aceptado por los miembros restantes de Linkin Park y sus hijos. "Le dieron la bienvenida a la familia con los brazos abiertos. Seguiré honrando a Chester y continuaré con mi misión de vida: asegurarme de que su muerte no haya sido en vano".

"Para todas las personas que han perdido a alguien por suicidio, puedes ser feliz de nuevo. Puede tener lugar en tu corazón por el luto, la alegría, la felicidad, la tristeza y el amor", sentenció.

Como era de esperar, esta noticia molestó y entristeció a los fanáticos del cantantes, quienes le señalaron a Talinda que es muy pronto para superar la tragedia.

I pray I'm not right but this is too soon. Chester has been gone 2 yrs. U had to met, court and get engaged. He might be a great guy but girl.... — Barbie (@Barbie07562075) September 7, 2019

Wow...

I am speechless. Chester passed away only two years ago, and now you're getting married.

You're giving Chester's place to someone else, THIS soon.

I'm sorry, but it just isn't right.

U should show some respect.

Dissapointed. — venus madrid (@mrsbrandt10) September 8, 2019