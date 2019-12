Viralizan versión 'chilenizada' de 'Killing In The Name' de Rage Against The Machine en Plaza Italia

Una guitarra, una caja con platillo, un parlante y un micrófono. Esto fue lo que utilizó un grupo de jóvenes para realizar su propia versión de Killing In The Name de Rage Against The Machine. Los músicos adaptaron la letra de la canción al estallido social y eligieron un costado de la Plaza Italia como escenario. Su interpretación fue captada en una transmisión en vivo a través de Facebook.

Ubicados frente al Teatro de la Universidad de Chile, los jóvenes cantaron frases en contra de Carabineros como "son asesinos a sueldo", "son perros del presidente" y citaron cánticos de las marchas de estos últimos meses como "allí están / ellos son / los que matan sin razón".

Precisamente al final de la canción, efectivos de Fuerzas Especiales intervinieron en la performance musical con el carro lanza aguas.

Cabe recordar que Rage Against The Machine anticipó su regreso a los escenarios en 2020 con una fotografía de las protestas en Plaza Italia, captada por Susana Hidalgo. Aún se desconoce si visitarán Chile en el marco de su gira mundial.

Mira aquí la versión "chilenizada" de Killing In The Name: