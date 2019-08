Viralizan paya de alcalde Alessandri contra los encapuchados

El alcalde Felipe Alessandri hizo un alto en su rol severo como jefe comunal, en un complicado contexto que incluye la crisis del Instituto Nacional, donde se llegó a un acuerdo durante esta jornada, y otros aspectos relacionados a la administración de Santiago.

Fue así que durante el lanzamiento de la celebración de Fiestas Patrias 2019 en el Parque O'Higgins, se la jugó intentando dar con una paya.

¿El problema? Nunca logró hacer rimar sus conceptos, que incluían aspectos propios del 18 y a los encapuchados.

Los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y comenzaron a comentar la performance del alcalde, criticándolo por su métrica, y a viralizar la captura de @televisivamente.

- El cerebro de Alesandri: ¡No lo hagas! no sabes hacer payas

☝️ No nos dejes como estúpidos de nuevo.



- Alessandri: brindo por...!



- El cerebro: 🤦‍♂️yo no conozco a este hueón.