Viñuela tras sufrir intento de agresión en pleno despacho: 'Esto fue violencia gratuita'

Este lunes, un hombre intentó agredir a José Miguel Viñuela, mientras él se encontraba realizando un despacho en vivo para Mucho Gusto.

Tras el complicado momento, el conductor de Mega conversó con Publimetro para dar a conocer su punto de vista sobre la situación.

"Siempre vamos a la calle y hemos pasado micrófono para q la gente se exprese. Pero esto fue violencia gratuita", dijo inicialmente Viñuela.

En la conversación, el comunicador explicó que él y su equipo se dirigía al hospital de niños Calvo Mackenna para visitar a los pequeños con cáncer, cuando el desconocido se acercó e intentó golpearle la cabeza.

Sobre esto, José Miguel señaló que "no hubo ni una capacidad de diálogo, ellos (los vendedores ambulantes) solo querían que nos fuéramos para no mostrarlos". "Eran pocas personas, no la gente en general", agregó.

Finalmente, aclaró que tras la visita al hospital no tuvieron tiempo ni la posibilidad de conversar con las personas que lo intentaron agredir.