Viñuela debutó en el stand up comedy y reveló cuántos kilos ha subido desde que comenzó el estallido

Este lunes, José Miguel Viñuela debutó en el stand up comedy junto a Alison Mandel, donde realizó una rutina relacionada al estallido social y cómo esto le ha afectado en su vida diaria.

En conversación con LUN, el animador de Mucho Gusto señaló que "mi idea siempre fue automolestarme y armé mi libreto tratando de sacar mis experiencias cómicas durante estos dos últimos meses, pero para ser sincero he estado muy ansioso".

Esta ansiedad provocó que subiera 12 kilos desde que comenzó el estallido social, el pasado 18 de octubre.

"Sí, 12 kilos. Desde el 18 de octubre hasta ahora y no los logro bajar con nada. Me desordené con tanta ansiedad y me puse a comer chocolates, de repente una copa de vino y así. El tema es que no he podido bajarlos. Parezco un paté. Toda la ropa me queda apretada", contó.

Sobre si ha estado ejercitándose para bajar esos kilos, Viñuela comentó que "empecé a jugar tenis, pero he ido una sola vez. Tengo que empezar a ordenarme, pero me cuesta un mundo. Llega el fin de semana y me desato".

Respecto a qué le provoca tanta ansiedad, el rostro de Mega reveló que "mis cabros chicos, la pega. Todo. Me ha golpeado harto el estallido. Uno sabía que había harta injusticia, pero jamás pensé que iba a ser tan violento y eso me angustió mucho. Como tengo hijos chicos uno empieza a pensar como papá".