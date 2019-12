Vinka Jackson y Nicolás Espejo comentaron sobre una Navidad en medio del estallido social

Horas antes de Nochebuena, la psicóloga Vinka Jackson y el abogado Nicolás Espejo dedicaron su columna "Con ojos de niño" en Ciudadano ADN a ser niño en Navidad y la importancia que las familias le dan a este día, más en la compleja situación actual del país.

"Esta es la fiesta de los niños", sentenció Jackson, agregando que "en este contexto, les ha quedado más claro a los adultos eso", mientras Espejo apuntó a la necesidad de "recuperar un espíritu comunitario, pensando en que vamos a necesitar muchas habilidades comunitarias en lo que viene".

"Vamos a tener que regalar mucho el otro año", comentó el abogado, vinculando con el proceso constituyente, invitando a "preguntarle a los niños qué quieren regalarle a Chile".

Incluso, Jackson contó que "muchos niños han pedido ojos" para el país, por lo que hizo énfasis en que "las conversaciones hay que seguirlas teniendo, para reparar esta herida en sus vínculos y en su psiquis", y en "recordar los límites de los mundos, porque los adultos podemos tener reparos y juicios sobre lo que ha ocurrido".

La psicóloga también se refirió a la vorágine consumista que suele verse en estos días. "Yo esperaba que iba a estar todo más tranquilo en diciembre, pero veo los tremendos tacos en los centros comerciales", llamando a tener "ojo con el consumo como paliativo".

El abogado insistió en que "regalar es una cosa fantástica de la especie humana, sin esperar nada de vuelta", apuntando a "la significación de lo que uno regala" y a "la comprensión del acto de regalar", y aconsejando que "los papás podríamos decir algo cuando regalamos. Un auto, una consola, es un objeto cualquiera, pero decir 'esto es para que juegues con tus hermanos' cambia la lógica y le da un sentido distinto".

A la hora de entregar un mensaje para esta noche, Nicolás Espejo comentó que "la Navidad en su sentido cristiano es amor, y si no hay amor no hay cómo construir democracia ni Constitución que te salve", invitando a "cambiar el switch de la conversación" para lo que "Navidad puede ser un inicio". Vinka Jackson, en tanto, "hay gente que te lo hace difícil, pero mi rebeldía es mi resistencia es mi amor. Puedo enojarme, pero nada nos ha dado el odio que no nos haya dado mil veces más el amor".