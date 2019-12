Vinka Jackson: 'No hay que deshumanizar al otro. Vamos a seguir siendo comunidad después de esto'

La columnista de Ciudadano ADN, Vinka Jackson, estuvo fuera de Chile para el inicio del estallido social. "Mucha gente muy asustada me dijo 'cómo te vas a Chile, ponte el traje de guerrillero'", según contó. Hoy, regresa sorprendida de ver "cosas que no habíamos visto ni en la dictadura, como la cantidad de violaciones y abusos sexuales que se han dado".

Una de las expresiones que más le llama la atención es el impacto mundial de la performance del colectivo Las Tesis, y la catarsis que ha generado en redes sociales. "La canción permite tantas miradas, que han salido muchas más historias. No son solo violaciones en fiestas o situaciones sociales, sino muchas en relaciones establecidas y de mujeres de distintas edades", expresó la psicóloga, aunque advirtiendo que "es maravillosa la catarsis, pero ¿y ahora qué?”, haciendo un llamado a fijarse en "qué pasa con la contención, con el derecho a reparación, con la prevención. Abramos la conversación que sigue".

Porque para ella el conflicto de género se trata de "una forma de relación y una moral que hay que cambiar más allá de la denuncia. Es la moral del patriarcado, que abusa de los cuerpos, niega la vulnerabilidad, ordena el mundo en jerarquías. Hay un cuestionamiento a la moral de las jerarquías".

Y respecto a su especialidad, la infancia, contó cómo al ver estas expresiones "mi hija chica me preguntó 'tú nunca has usado mucho la palabra feminismo, ¿es esto? También hemos hablado mucho del patriarcado sin ponerle el nombre", puntualizando que "el patriarcado no es todos los hombres, es un grupo de hombres blancos que ha ejercido un tremendo poder sobre mujeres, otros hombres y niños". A esos otros hombres, de hecho, "hay una sociedad que les está diciendo 'vas a permitir que se suba por el chorro', el patriarcado también les está haciendo mal".

Para Vinka Jackson, el actual estallido social se vincula a "una crisis profunda de la democracia que no esperábamos, pero presentíamos que podía venir", que está produciendo consecuencias insospechadas, por ejemplo el "cómo decirle a tu hijo chico que cuando se pierda le pida ayuda a un carabinero, si ver su conducta es intimidante. Es una fuerza pública en la que no puedes confiar aunque quieras, que ha usado el desnudamiento, el manoseo, las tocaciones, la violación sexual. No tiene lugar en la democracia. Es una fuerza policial con la que está todo roto".

La psicóloga también cree que "este es un despertar más que de Chile, mundial. Escuché de gente gringa un 'no se nos vaya a venir algo así también'", mostrándose alarmada porque "en 46 días todavía se esté manejando así. Si yo fuera un niño y el Estado fuera mi papá, yo me escaparía donde mis abuelos. El Estado no está cumpliendo". Al respecto, confesó sentir "nostalgia de una clase política que desde el primer día hubiera estado parada en La Moneda viendo cómo apoyar a las personas. Mucha gente ha criticado a la Javiera Parada, pero yo también veo ahí un instinto, una urgencia de 'por favor, que no se caiga la democracia', incluso tragándose su propia pena".

En redes, en tanto, "aunque he visto ausencias inexplicables como la de la ministra del Sernam, las que han dicho 'ojo, hay que cuidar esto', han sido mayoritariamente mujeres. Por eso, cuando abro el diario y veo sólo constitucionalistas hombres, siento que no están entendiendo nada".

Y a la hora de conversar con niños sobre la situación del país, Jackson enfatizó en la necesidad de hacerlo "sin deshumanizar. No decir 'el presidente es un infeliz desgraciado ladrón, los carabineros son asesinos y violadores, los delincuentes son lo peor', porque desde dónde recuperamos la convivencia. Vamos a seguir siendo una comunidad después de esto". Por eso, explicó, "el reproche debe ir en clave de acción. Es distinto decir 'la policía ha hecho' que 'los carabineros son'. Si dices 'toda esta gente es mala', dejas al niño desamparado, a nivel cerebral la indefensión hace la diferencia en un potencial estrés postraumático".

El otro factor importante, enfatizó Jackson, es "la continuidad de la vida, que no es ser indolente". Según contó, "me han preguntado 'cómo lo hacemos con la pascua, nadie está con ánimo de nada', pero hacer cosas reduce la indefensión, aunque sea pegar pedacitos de revistas en un collage. No sabemos cuándo termina todo esto, pero para los más chicos la vida sigue".