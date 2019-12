Vinka Jackson conversó sobre jóvenes en consulta ciudadana, PSU y paridad de género en constituyente

La columnista Vinka Jackson, experta en infancia, conversó con Ciudadano ADN sobre dos temas que preocupan a los jóvenes en este momento social del país: la votación de ellos en la consulta ciudadana, y el estrés de fin de año con exámenes y cambios en una PSU.

Precisamente su participación en ese proceso electoral, muy criticada por algunos sectores, impresiona a la profesional: "Yo no escucho ni de niños chicos ni de adolescentes la dureza de juicios que tienen los adultos para con los niños. Encima, tienen que dar una tremenda prueba en un día que se dice que sería de protesta nacional".

Jackson enfatizó que “en la PSU no se juega la vida entera", aclarando que esa perspectiva no es un tema "de ligereza ni de comodidad" y con el atenuante de que "no hemos tenido un año normal en lo absoluto" producto del estallido social.

Un momento complejo para ellos, donde según la experta, es importante motivarlos a debatir los temas que los aquejan, a propósito de fenómenos como la irrupción de la performance de "Las tesis" en diversos colegios. "Hay que darles gracias a los profesores por estar sorteando y navegando todo esto que nos pilló bastante poco preparados. Vamos debatiendo ideas, viendo qué significa la democracia".

La psicóloga también se refirió a la polémica actual en el mundo político por la paridad de género en el proceso constituyente. "Me parece impresentable y una pérdida de oportunidad. La primera palabra que me surge es autodestructivo. El feminismo no es de la derecha ni de la izquierda, son formas de relación entre seres humanos. Si fuera por una cuestión matemática, las mujeres somos el 51% y deberíamos tener a lo menos esa representación". También destacó que "las líderes más importantes de los últimos 10 años son Malala y Greta Thunberg. Y las dos son niñas".

Jackson hizo un llamado al Congreso a "entender qué es lo que cuida más. Lo que yo creo que cuida más es una constituyente paritaria. La presencia de mujeres en todos los espacios es un tremendo aporte".