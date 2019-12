Viña 2020 confirma a Maroon 5 y los humoristas del certamen

Ya están los nombres definitivos del humor y el número anglo del Festival de Viña del Mar 2020. Tal como se venía negociando en las últimas semanas, Maroon 5 finalmente llegará por primera vez a la Quinta Vergara, para encabezar la noche del jueves 27 de febrero. Un día después, la banda liderada por Adam Levine se presentará en Santiago, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El grupo formado en California llegará al país con éxitos como "This Love", "She Will Be Loved" y "Sugar", entre otros. En el marco de su "2020 Tour", también presentará parte de "Red Pill Blues", su disco más reciente, además de su repertorio esencial.

A la organización del Festival de Viña sólo le resta un número por confirmar. Mientras, ya cerró los números del humor y, a diferencia de otros años, serán todos chilenos.

El cartel lo lidera Stefan Kramer, quien estará en la noche inaugural. El imitador estuvo en la edición 2018 del certamen, cuando se cumplió una década desde su exitoso debut en el evento viñamarino. Su última rutina estuvo enfocada en la vida familiar tras el nacimiento de su cuarto hijo e incluyó personajes nacionales e internacionales.

Representando a las mujeres llegará la actriz Javiera Contador, encargada de hacer reír al “Monstruo” en la segunda jornada, que será únicamente de artistas chilenas. Históricamente vinculada a la comedia, en los últimos años ha realizado rutinas de stand up y los resultados de este examen la llevarán por primera vez al Festival de Viña. En el ámbito televisivo, su última aparición fue en la teleserie de Canal 13 "La Reina de Franklin". Contador se presentará el mismo día que Mon Laferte y Francisca Valenzuela.

También será el debut de un histórico del humor: Ernesto Belloni, con su eterno personaje "Che Copete", estará presente en el certamen la noche del 25 de febrero, luego de declinar invitaciones y negociaciones durante años debido a la gran demanda de sus revistas durante el verano. Por estas mismas fechas, en 2018, Belloni anunció que dejaba Morandé con Compañía, espacio al que perteneció durante 16 años, aunque volvió en abril de este año como invitado especial.

En tanto, el cuarteto humorístico Fusión Humor debutará en las grandes ligas el 26 de febrero, tras haber asistido en años anteriores a otros festivales como Viva Dichato (2014), la Fiesta de la Independencia de Talca (2015 y 2018), Olmué (2016) y el Festival de Las Condes (2019).

El jueves 27 de febrero estará a cargo de Paul Vásquez, "El Flaco". El ex Dinamita Show se presentará por primera vez en solitario en el Festival de Viña, tras haber estado en 2015 cuando aún hacía sociedad con Mauricio Medina, "El Indio". Este año ha aparecido en programas como Pasapalabra, No culpes a la noche y Viva la Pipol. También lidera "Voluntad Pura", ONG de rescate que fundó en 2008.

Pedro Ruminot cerrará el humor en Viña 2020. El comediante local se repetirá el plato luego de su paso por la Quinta Vergara en 2016, en el que habló de su vida afectiva y sus orígenes. Por estos días vive un buen presente, ya que espera un hijo junto a Alison Mandel.



Foto: Festival de Viña 2020