Villa Cariño lanza tema con Kanela, de Noche de Brujas: '¿Por qué Ozuna con J Balvin y nosotros no?'

Justo el último día del año, Villa Cariño está lanzando su nuevo tema, "Adiós", que los reúne con Kanela, de Noche de Brujas. Un estreno que "nos pone súper alegres. Somos amigos hace muchos años y es lindo poder hacer un tema con dos grupos de cumbias distintas. ¿Por qué Ozuna con J Balvin y Bad Bunny sacan discos entre todos, y en Chile nadie?", se preguntaron en Ciudadano ADN Max Vivar (voz) y Yamil Salah (vocalista).

Una apuesta a desarrollar música en comunidad que, para los Villa Cariño, tiene que ver con los valores que motivan el actual estallido social. "No podemos seguir así, parte de lo que tiene este sistema es el individualismo, y eso es lo que se está cayendo. Si lo dejamos de lado vamos a ser más felices".

"Adiós", según Max Vivar, habla de "una forma linda y no agresiva de terminar una relación", y llega después de la nueva versión de "La fiesta es de nosotros", de 2013, que tuvo una nueva vida en las manifestaciones del estallido social. Tras observar ese renacimiento de su éxito, se dieron cuenta que "la gente quiere cumbia loca, si igual es 31 de diciembre. Entonces finalicémoslo con una cumbia. Si somos románticos, hemos tenido harta pena".

Sin embargo, la banda no suele tocar en Año Nuevo. Yamil Salah contó que "los dejamos para la familia, porque pasamos viajando todo el año". Y este 2019, dadas las complejidades del estallido social, "la realidad es que estamos inventándonos pega. Hubo compañeros de la música que tenían dos Caupolicanes seguidos y tuvieron que suspender. Algunos creen que para nosotros esto es un hobby y no, es nuestro trabajo".

Tras el estallido, los Villa Cariño estuvieron muy activos, tocando desde Plaza Ñuñoa a comunas como Recoleta y Renca, donde "vimos gente con miedo, nos aplicaron doctrina del shock, la gente comprando como si todo se fuera a acabar”. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de conversar con el público y verlo "comprometido".

A la hora de recordar el 18 de octubre, Vivar cuenta: "Nosotros estábamos con las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo planificando el festival por las 40 horas, que se iba a hacer en la Plaza Italia. Teníamos todo listo y yo me asusté igual. Lloré varios días. Nunca pensé que iba a haber militares en la calle de nuevo, ni que iba a escuchar el concepto de toque de queda. Mi mamá me dijo 'imagínate eso por 17 años'".

Ahora, vislumbran un 2020 donde "la gente va a estar muy atenta de cada paso que se está tomando, y muy crítica", según Salah, que también espera "una gran participación ciudadana, y que la represente el mundo social más que el mundo político". Vivar, por su parte, espera "que no se vengan estos vetos democratacristianos, que los que no firmaron el acuerdo no pueden participar. Si llega a ganar la Convención Mixta, la van a armar los mismos de siempre y no va a servir de nada esta cuestión".