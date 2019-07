Victoria Beckham quiere sumarse a la reunión de las Spice Girls en 2020

Su retorno incluyó presentaciones con todas las entradas vendidas entre el 24 de mayo en Dublín y hasta el 25 de junio en Londres. Claro que el regreso de las Spice Girls tuvo una ausencia, la de Victoria Beckham. Esa escena puede cambiar para el año 2020, porque Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel C y Mel B podrían contar con su regreso.

Mel Brown comentó al presentador Mo Gilligan en The Lateish Show que Victoria Beckham le reveló a su madre Andrea que estaría dispuesta a reunirse. "Mi madre estaba en esa fiesta y ambas hablaron tranquilamente. Le mencionó que lo cierto es que le encantaría estar en Glastonbury para el aniversario del próximo año", dijo Mel B.

La cantante de 44 años alabó la idea de volver a reencontrarse con sus compañeras de grupo. "¿Sabes qué? Simplemente es el 50º aniversario de Glastonbury, y creo realmente que sería una muy buena oportunidad. Las chicas me van a matar por decirlo, pero no me importa. Se lo debemos a nuestros fans y a nosotras mismas", dijo en televisión.

Mel B comentó que tras la reunión se estrechó el contacto con sus compañeras y aún más desde que terminó el tour. "Nos llamamos y nos enviamos mensajes de como locas, nos echamos de menos. Pasé un fin de semana en casa de Geri, solo pensaba estar una noche y terminé quedándome tres", explicó la artista pop.